BIST 9.730
DOLAR 35,22
EURO 36,77
ALTIN 2.972,52
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TOKİ'den yılın son müjdesi geldi! Başvurular yarın başlıyor: 13 bin TL taksitle daire

TOKİ'den yılın son müjdesi geldi! Başvurular yarın başlıyor: 13 bin TL taksitle daire

TOKİ tarafından yapılan güncel duyuru, ev sahibi olmak isteyenlere ilaç olacak. TOKİ, ev ve daire satışında fırsat kampanyalarına devam ediyor. Düşük peşinat ve taksit ile ev sahibi yapan TOKİ yılın son müjdesini açıkladı. 13 bin TL taksitle 2+1 daire imkanı için başvurular yarın başlıyor.

Abone ol

TOKİ tarafından satılacak fırsat değerindeki daireler vatandaşların radarında. TOKİ'de ev sahibi olmak artık çok daha kolay. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin birçok farklı ilinde zaman zaman daire satışı için müjdelerini sıralıyor. 2024'ün son günlerinde yeni konut müjdesi geldi. 534 bin TL peşinatla ev hayalleri gerçek olacak.

TOKİ'DEN 13 BİN TL TAKSİTLE 2+1 DAİRE 

TOKİ 23 Aralık 2024 tarihinde yeni bir proje için başvuru açacak. Konut projesi kapsamında, 13.354 TL'den başlayan fiyatlarla daire satın alınabilecek.

TOKİ, Çanakkale, Biga, Karabiga Beldesi 104 adet konut ve 1 adet büfe inşaatları orta gelir konut grubu (2+1) nitelikli 5 adet daireyi kura yöntemi ile satışa çıkartacak.

SADECE 534 BİN TL PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLUNACAK

En uygun konut 534.167 TL peşinatla 120 ay vade ve 13.354 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.  Başvuru tarihleri, 23 - 27 Aralık 2024 olacak.

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ fırsat değerindeki dairelere başvuru işlemleri, T. Halk Bankası A.Ş.'nin sadece Biga (Çanakkale) temerküz Şubesi aracılığı ile yapılacak. Satış ve sözleşme imzalama işlemleri burada olacak.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ

Kura tarihi saati 07 Ocak 2025 - 11:00 olacak. Başvuruya alınacak konut tipi 2+1 ve başvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi. Asil hak sahipleri 10 Ocak 2025 ve yedek hak sahipleri için 16 Ocak 2025'te açıklanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonları ilgilendiriyor! Eski tip kimliklerle artık bu işlem yapılamayacak
Milyonları ilgilendiriyor! Eski tip kimliklerle artık bu işlem yapılamayacak
Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı
Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli yakalandı
Kredi kartı ve banka kartında yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılmayacak
Kredi kartı ve banka kartında yeni dönem! Artık bu şifreler kullanılmayacak
Beşiktaş, Twente maçının "başka yerde" oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu
Beşiktaş, Twente maçının "başka yerde" oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu
2024 yılının kelimesi belli oldu!
2024 yılının kelimesi belli oldu!
Birçok hastalıkla mücadele eden minik Öykü, müzikle moral buluyor
Birçok hastalıkla mücadele eden minik Öykü, müzikle moral buluyor
Helikopter kazasında ölen sağlık çalışanları için Antalya'da tören düzenlendi
Helikopter kazasında ölen sağlık çalışanları için Antalya'da tören düzenlendi
2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı
2025'in ilk gününde tarihi yürüyüş! TÜGVA, herkesi Galata'da buluşmaya çağırdı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! İkisi de olay yerine hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
A’dan Z’ye katarakt
A’dan Z’ye katarakt
Trump Meksika'daki uyuşturucu kartellerini uyardı: Yabancı terör örgütü olarak tanıyacağım
Trump Meksika'daki uyuşturucu kartellerini uyardı: Yabancı terör örgütü olarak tanıyacağım