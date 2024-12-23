TOKİ'den yılın son müjdesi geldi! Başvurular yarın başlıyor: 13 bin TL taksitle daire

TOKİ tarafından yapılan güncel duyuru, ev sahibi olmak isteyenlere ilaç olacak. TOKİ, ev ve daire satışında fırsat kampanyalarına devam ediyor. Düşük peşinat ve taksit ile ev sahibi yapan TOKİ yılın son müjdesini açıkladı. 13 bin TL taksitle 2+1 daire imkanı için başvurular yarın başlıyor.

Abone ol

TOKİ tarafından satılacak fırsat değerindeki daireler vatandaşların radarında. TOKİ'de ev sahibi olmak artık çok daha kolay. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin birçok farklı ilinde zaman zaman daire satışı için müjdelerini sıralıyor. 2024'ün son günlerinde yeni konut müjdesi geldi. 534 bin TL peşinatla ev hayalleri gerçek olacak.

TOKİ'DEN 13 BİN TL TAKSİTLE 2+1 DAİRE

TOKİ 23 Aralık 2024 tarihinde yeni bir proje için başvuru açacak. Konut projesi kapsamında, 13.354 TL'den başlayan fiyatlarla daire satın alınabilecek.

TOKİ, Çanakkale, Biga, Karabiga Beldesi 104 adet konut ve 1 adet büfe inşaatları orta gelir konut grubu (2+1) nitelikli 5 adet daireyi kura yöntemi ile satışa çıkartacak.

SADECE 534 BİN TL PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLUNACAK

En uygun konut 534.167 TL peşinatla 120 ay vade ve 13.354 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Başvuru tarihleri, 23 - 27 Aralık 2024 olacak.

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ fırsat değerindeki dairelere başvuru işlemleri, T. Halk Bankası A.Ş.'nin sadece Biga (Çanakkale) temerküz Şubesi aracılığı ile yapılacak. Satış ve sözleşme imzalama işlemleri burada olacak.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ

Kura tarihi saati 07 Ocak 2025 - 11:00 olacak. Başvuruya alınacak konut tipi 2+1 ve başvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi. Asil hak sahipleri 10 Ocak 2025 ve yedek hak sahipleri için 16 Ocak 2025'te açıklanacak.