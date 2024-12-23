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MSB duyurdu: Personel alımı yapacak! Şartları açıklandı

MSB duyurdu: Personel alımı yapacak! Şartları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca kura çekimi tarihi ve başvuru şartları belli oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, 32 işçi alımı için başvuruların 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağını duyurdu. Her bir aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

KURA TARİHİ BELLİ OLDU

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 1.115 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
MSB yapılan açıklama şu şekilde: 

2024 yılı Millî Savunma Bakanlığı engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan işçi temin duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MSB
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