Türkiye'ye gelen turist sayısı 50 milyonu aştı

2024 Kasım ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 8,25 artarak 2,73 milyona ulaştı. Ocak-Kasım döneminde ise toplam ziyaretçi sayısı yüzde 7,09 artışla 50 milyon 40 bin oldu. İstanbul ve Antalya en çok tercih edilen şehirler arasında yer aldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığı geçici verilere göre, 2024 yılının Kasım ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,25 oranında artarak 2 milyon 733 bin 663 kişiye ulaştı.

Kasım ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 2,31’i (63 bin 94 kişi) günübirlikçi olarak kaydedildi. Türkiye’ye giriş yapılan sınır kapıları baz alınarak hazırlanan verilere göre, yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller şu şekilde sıralandı:

İstanbul: %51,01 (1 milyon 394 bin 452 kişi)

Antalya: %14,92 (407 bin 941 kişi)

Edirne: %11,89 (324 bin 999 kişi)

Artvin: %4,20 (114 bin 903 kişi)

Hakkari: %2,32 (63 bin 399 kişi)

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 7,09 ARTIŞ

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’yi ziyaret eden toplam yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %7,09 artışla 50 milyon 40 bin 427 olarak kaydedildi. Bu dönemde günübirlikçi ziyaretçilerin sayısı ise 1 milyon 658 bin 523 kişiyle toplamın %3,31’ini oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde en çok giriş yapılan iller şu şekilde sıralandı:İstanbul: %34,30 (17 milyon 163 bin 403 kişi)

Antalya: %31,27 (15 milyon 647 bin 876 kişi)

Edirne: %8,98 (4 milyon 494 bin 679 kişi)

Muğla: %7,30 (3 milyon 652 bin 159 kişi)İzmir: %3,31 (1 milyon 653 bin 978 kişi)

TÜRKİYE’NİN TURİZMDEKİ BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Artan yabancı ziyaretçi sayısı, Türkiye’nin turizm sektöründeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul ve Antalya, yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği şehirler arasında başı çekerken, Edirne ve Muğla gibi iller de dikkat çekici bir artış kaydetti.