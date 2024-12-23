4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası TBMM gündeminde

CHP’li Ulaş Karasu, Muğla'daki ambulans helikopter kazasının ardından Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına kapsamlı sorular yöneltti. Karasu, helikopterlerin bakım ve denetim süreçleri, pilotlara yapılan baskılar ve kazanın nedenleri açıklığa kavuşturulmasını istedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, geçtiğimiz günlerde yaşanan ambulans helikopter kazasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na ayrı ayrı yanıtlamaları talebiyle kapsamlı bir soru önergesi sundu. Karasu, helikopterlerin bakım, onarım ve denetim süreçlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgularken, kazanın nedenlerinin şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi. Ayrıca, helikopterlerin uçuş sırasında karşılaşabileceği olumsuz hava koşulları ve pilotlara yapılan baskılarla ilgili iddialara dikkat çekti.

"KAZANIN SEBEBİ VE SORUMLULUKLAR AÇIKLANMALI"

Ulaş Karasu, ambulans helikopterlerin teknik donanımından denetim süreçlerine kadar birçok soruya yanıt istedi. Önergesinde şu sorular yer aldı:

Helikopterin düşme gerekçesi nedir?

Kaza yapan helikopterin tamir ve teknik bakımı en son ne zaman yapılmıştır?

Sağlık Bakanlığı envanterinde kaç ambulans helikopter bulunmaktadır? Bu helikopterler hangi firmalardan, hangi tarihlerde, hangi maliyetlerle kiralanmıştır? İhale şartnamelerine uygun mudur?

Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm adlı şirket, ambulans uçak kiralama ihalesi almış mıdır? Almışsa sözleşmenin içeriği nedir?

Helikopterlerin bakım, onarım ve modernizasyon süreçlerinden kim sorumludur? Denetimler düzenli olarak yapılmış mıdır?

Ambulans helikopterlerin kullandığı pistlerin kullanım izni ve ruhsatları kim tarafından verilmiştir? Bu pistler en son ne zaman denetlenmiştir?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pist izni ve ruhsatı bulunmakta mıdır? Alanın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygunluğu kontrol edilmiş midir?

Düşen helikopterin uçuş sırasında görüş mesafesi ne kadardı? Meteoroloji raporları alındı mı, alındıysa içerikleri nedir?

Hasta ve doktor taşıyan helikopterlerin 'Engel Tanımlama Sistemleri' ve modern uçuş sistemlerine sahip olmamasının gerekçesi nedir?

Bakanlık, benzer kazaların önlenmesi adına hangi önlemleri almayı planlamaktadır? Daha önceki kazalardan sonra hangi tedbirler hayata geçirilmiştir?

Son 10 yıl içinde Türkiye’de ve dünyada kaç helikopter kazası yaşanmış, bu kazalarda kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

PİLOTLARA BASKI İDDİALARI

Karasu, olumsuz hava koşullarına rağmen pilotların uçuşa zorlandığına dair iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, bu tür baskıların kazaya neden olabilecek önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.