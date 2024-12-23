Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.Abone ol
Edirne'de, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.