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Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı!

Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Edirne'de, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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