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Kabine bugün toplanıyor! Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret sunumu yapacak

Kabine bugün toplanıyor! Bakan Vedat Işıkhan asgari ücret sunumu yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın toplantıda asgari ücrete ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

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Kabine bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00’te başlayacak.

NTV'de yer alan habere göre gündemde, Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ekonomi alanındaki konular var.

Bakan Işıkhan asgari ücret sunumu yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücretle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması da bekleniyor.

Asgari ücrette dördüncü toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı bu hafta netleşecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

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