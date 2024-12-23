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Fenerbahçe Beko'da Boban Marjanovic kararı

Fenerbahçe Beko'da Boban Marjanovic kararı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Boban Marjanovic, sarı-lacivertli formayla bu sezon 7 maçta 10,14 sayı, 1,57 asist ve 4,86 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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