BIST 10.817
DOLAR 36,66
EURO 40,01
ALTIN 3.570,50
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

Abone ol

Havran Cami-i Kebir'de sabah namazının ardından şehitler için dua edilmesiyle başlayan anma etkinlikleri kapsamında Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı, Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Anma etkinliği dolayısıyla Kocaseyit Camisi'nde mevlit okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyük Zafer'in 110. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için can veren tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Türk milletinin en büyük gururu olan Balıkesir'in evladı Havranlı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında hep beraber dua ettiklerini belirten Akın, "Hakikaten Türk milletinin iradesini, gücünü, büyüklüğünü ve düşman karşısında birliğini beraberliğini simgeleyen bir gün bugün. Bugün ben bütün Türk milletinin bu güzel gününü kutluyorum. Hepimizin hem şehitlerimizin hem gazilerimizin de tekrar önlerinde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'dan Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret için gelen Hülya Dizici de tüm şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.

Şehitlere çok şey borçlu olduklarını anlatan Dizici, "Kelimeler boğazıma diziliyor anlatırken. Kur'an-ı Kerim okumaya geldim Tekirdağ’dan." dedi.

Ortaokul öğrencisi Mehmet Şahin Çok da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Zaferi'nde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Etkinliklere, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da 5 yaşındaki Halit'e sahipsiz köpekler saldırdı! Çocuğun durumu ağır
Yalova'da 5 yaşındaki Halit'e sahipsiz köpekler saldırdı! Çocuğun durumu ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı
Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı
3 vekile ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
3 vekile ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
"Bazı şirketlerin vergileri ertelendi" iddialarına Gelir İdaresi'nden yanıt
"Bazı şirketlerin vergileri ertelendi" iddialarına Gelir İdaresi'nden yanıt
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti:  Duruşma tarihi belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti:  Duruşma tarihi belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan "ateşkesi yok sayan İsrail'e karşı somut adım atılsın" tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan "ateşkesi yok sayan İsrail'e karşı somut adım atılsın" tepkisi
TCMB duyurdu! Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
TCMB duyurdu! Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Hastanede tedavi gören Papa: Savaşlar daha anlamsız geliyor
Hastanede tedavi gören Papa: Savaşlar daha anlamsız geliyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 404 kişi öldü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 404 kişi öldü
Ekrem İmamoğlu'na şok! Referans gösterdiği isim ifade verdi: Kendisini kesinlikle tanımıyorum
Ekrem İmamoğlu'na şok! Referans gösterdiği isim ifade verdi: Kendisini kesinlikle tanımıyorum