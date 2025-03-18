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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişi hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüşen Erdoğan, "Netanyahu'nun soykırım politikasına "dur" denilmeli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Hollanda Başbakanı Schoof ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı 404 kişinin hayatını kaybettiği, 562 kişinin yaralandığı saldırılar da gündeme geldi.

Gazze diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ile işbirliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Uluslararası toplum artık dur demeli"

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Bu görüşmeden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

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