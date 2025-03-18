Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü

Artvin'de heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapandı, 2 ev zarar görü. Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.

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Artvin’de Çamlık Mahallesi’nde Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde yamaçtan kopan toprak kütlesi, Çamlık Mahallesi-Kafkasör yolu ile yolun alt tarafındaki bazı evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Heyelan sebebiyle mahallenin Kafkasör turizm alanıyla bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, Yavuz Öztürk ve Cemal Ağırbaş'ın yazlık olarak kullandıkları 2 ev ve eklentileri zarar gördü.

Balçık ve toprağın dolduğu evlerdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.

Mahalle muhtarı Bayram Durmuş, büyük bir heyelan yaşadıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi üzerine yapılan alan taramasında heyelanın fark edildiğini aktaran Durmuş, "Yukarıdan aşağıya kocaman bir parça kopmuş. 100 metrelik bir alanda heyelan olmuş, yolu kapatmış. " diye konuştu.