BIST 10.817
DOLAR 36,66
EURO 40,01
ALTIN 3.570,50
HABER /  GÜNCEL

Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü

Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü

Artvin'de heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapandı, 2 ev zarar görü. Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.

Abone ol

Artvin’de Çamlık Mahallesi’nde Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde yamaçtan kopan toprak kütlesi, Çamlık Mahallesi-Kafkasör yolu ile yolun alt tarafındaki bazı evlerin bulunduğu alana sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Heyelan sebebiyle mahallenin Kafkasör turizm alanıyla bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, Yavuz Öztürk ve Cemal Ağırbaş'ın yazlık olarak kullandıkları 2 ev ve eklentileri zarar gördü.

Balçık ve toprağın dolduğu evlerdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.

Mahalle muhtarı Bayram Durmuş, büyük bir heyelan yaşadıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi üzerine yapılan alan taramasında heyelanın fark edildiğini aktaran Durmuş, "Yukarıdan aşağıya kocaman bir parça kopmuş. 100 metrelik bir alanda heyelan olmuş, yolu kapatmış. " diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
Yalova'da 5 yaşındaki Halit'e sahipsiz köpekler saldırdı! Çocuğun durumu ağır
Yalova'da 5 yaşındaki Halit'e sahipsiz köpekler saldırdı! Çocuğun durumu ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı
Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı
3 vekile ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
3 vekile ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
"Bazı şirketlerin vergileri ertelendi" iddialarına Gelir İdaresi'nden yanıt
"Bazı şirketlerin vergileri ertelendi" iddialarına Gelir İdaresi'nden yanıt
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti:  Duruşma tarihi belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti:  Duruşma tarihi belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan "ateşkesi yok sayan İsrail'e karşı somut adım atılsın" tepkisi
Adalet Bakanı Tunç'tan "ateşkesi yok sayan İsrail'e karşı somut adım atılsın" tepkisi
TCMB duyurdu! Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
TCMB duyurdu! Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
Hastanede tedavi gören Papa: Savaşlar daha anlamsız geliyor
Hastanede tedavi gören Papa: Savaşlar daha anlamsız geliyor