İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'ye yeniden başlatılan saldırıları görüştü.Abone ol
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Tel Aviv'de düzenlenen toplantıya Netanyahu, Katz ve Zamir'in yanı sıra güvenlik teşkilatının üst düzey isimleri katıldı.
İsrail Savunma Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından Katz, Hamas'a "Gazze'deki İsrailli esirleri bırakmazsa verilecek darbenin yoğunlaşacağı" tehdidinde bulundu.
Gazze'deki sivil yönetimin hedef alınması
Haaretz'e konuşan kaynaklar, İsrail'in amacının "Hamas'ın Gazze'deki sivil yapılanmasını hedef alarak yönetim becerisini ortadan kaldırmak olduğunu" belirtti.
İsrail'in yeniden başlattığı bu saldırılarla "yönetimde Hamas'ı kenara iterek yerel aşiretleri göreve getirmeyi hedeflediği" aktarıldı. Netanyahu'nun "Gazze'ye saldırıların boyutunun değişmesi ve Hamas'ın buradaki sivil kadrosunun hedef alınması gerektiği" görüşünü savunduğu kaydedildi.