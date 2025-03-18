Jeep'ten Avenger, Renegade ve Compass modellerinde bahar kampanyası

Jeep, Avenger, Renegade ve Compass modellerinde geçerli bahar kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yeni bir Jeep sahibi olmak isteyenlere kredi olanaklarının yanı sıra, nakit alımlarda 200 bin liraya varan indirimler sunuluyor.

Jeep'in satış kampanyası dahilinde, Avenger'ın hibrit motor seçenekli versiyonu Avenger e-Hybrid için 200 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanağı sağlanıyor.

Summit donanım seviyesinde tercih edilebilen Avenger Electric modelinde de nakit alımlarda 200 bin lira indirim imkanı sunuluyor. Avenger e-Hybrid'in Limited ve Summit donanım seviyelerinin 2024 model versiyonlarında ise 100 bin lira indirim avantajı sağlanıyor.

Renegade modelinde ay sonuna kadar nakit alımlarda 150 bin lira indirim uygulanırken, Jeep Compass'ın 2024 ve 2025 model yılı versiyonlarında 500 bin lira kredi, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranı ile satın alma imkanı sunuluyor.

Ayrıca, Compass'ın 2024 model yılı versiyonlarında 200 bin lira nakit indirim seçeneği de ay sonuna kadar geçerli olacak.