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Mersin'de kuyumcudan 120 milyon liralık vurgun! 14 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de kuyumcudan 120 milyon liralık vurgun! 14 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Altın bozdurmak isteyenlere piyasanın üstünde teklif yaptığı belirlenen kuyumcunun, vatandaşları 120 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

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Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcuya sattıkları altınların parasını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 116 müştekinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Ekipler, çalışma kapsamında bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.

Kuyumcuda müşterilere piyasanın üstünde altın bozdurma teklifi yapıldığını belirleyen ekipler, ziynet eşyalarını satmaya karar verenlere "taahhütname, sözleşme" adı altında doküman verildiğini saptadı.

Ekipler, kuyumcunun parasını daha sonra teslim edileceği beyan ederek müşterilerinden ziynet eşyalarını aldığını belirledi.

120 milyon lira zarara uğratmış

Çalışmada, 116 kişinin altınları karşılığında 120 milyon lira zarara uğradığı, kuyumcu dükkanının da bir süredir kapalı olduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şirket sahibi Ö.A'nın aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile çok sayıda cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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