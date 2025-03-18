Tanyeli'nin vefatı sonrası ünlüler peş peşe paylaşım yaptı: Sırlarınla gittin buradan

Deniz Seki: "Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum... Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşça kal."

Emine Ün: "Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı... Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli..."