Tanyeli'nin vefatı sonrası ünlüler peş peşe paylaşım yaptı: Sırlarınla gittin buradan
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. Birkaç gün önce entübe edilen ve 54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli'nin ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Tanyeli'nin vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...
Deniz Seki: "Maalesef Tanyeli’mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun, çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli’m. Ben yine de bir mucize bekliyordum... Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşça kal."
Emine Ün: "Çok mücadele etti hep pozitif olmaya çalıştı. Umutluydu ama olmadı... Nurlar içinde yat mekanın cennet olsun Tanyeli..."
Gonca Vuslateri: "Vücud-u şehrinde ne güzel bir misafirdin can... Allah rahmet eylesin... Sırlarınla gittin buradan... Dualarımız geride bıraktığın izlere eşlik ediyor... Minnettarım Allah'a seni tanıdığım için... İyi ki Asya'ya sarıldın, dokundun."
Yonca Evcimik: "Canım arkadaşım… son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."
Demet Akalın: "Son gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum... 1994'den beri başlayan bir arkadaşlık nice gençlik anımız... Bir Tanyeli geldi geçti gitti hayatımdan..."
Armağan Çağlayan: "Tanışalı o kadar uzun zaman oldu ki... Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar uzun tanışıklıklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor. Hangisini anlatsam, eksik kalır diğerleri…. Sabrın, azmin, tevekkülün, hayata tutunman, ve en son hastane odasında ki dansın hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum. Önce Metin şimdi sen. Bize bunu yapmasaydınız keşke... Yattığın yer incitmesin… Nur ol."