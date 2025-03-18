Kocaeli'de otomobil dereye düştü, mahsur kalan sürücü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Yeni Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak'ta seyreden Eray Yıldırım (28) idaresindeki 34 MEA 25 plakalı otomobil, virajı alamayarak Kiraz Deresi'ne devrildi. Sürücü, suda ters dönen araçta mahsur kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.