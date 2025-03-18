BIST 10.813
DOLAR 36,66
EURO 40,05
ALTIN 3.576,55
HABER /  DÜNYA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a hacker şoku

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a hacker şoku

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cep telefonlarından birinin ve e-posta adresinin hacklendiğini doğruladı.

Abone ol

Sheinbaum, başkent Meksiko'da düzenlenen basın toplantısında, telefonunun hacklendiğine dair New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunu doğrulayan Sheinbaum, "Telefonumu ve e-posta hesabımı hacklediler. Apple hemen Meksika Dijital Dönüşüm Ajansını aradı, onlar da hacklendiğimi hemen fark edip gerekli önlemleri aldılar ve durumu derhal gözden geçirdiler." dedi.

Sheinbaum, hacklenen cep telefonu ve e-posta adresinin eski olduğunu belirterek, "Pek çok insanda bu telefon numarası var ama bu, benim kişisel iletişimim için kullanmadığım bir telefon." diye konuştu.

Devlet Başkanı Sheinbaum, bunu kimin yaptığını henüz bilmediklerini ancak araştırdıklarını ifade etti.

NYT'de yer alan haberde, Sheinbaum'un telefonu ve e-posta adresinin hacklendiği iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de otomobil dereye düştü, mahsur kalan sürücü öldü
Kocaeli'de otomobil dereye düştü, mahsur kalan sürücü öldü
Yola çıkacaklar dikkat! Yarınki bazı seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Yarınki bazı seferler iptal edildi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları görüştü
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları görüştü
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü
Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü
Mehmet Topal eski takımına geri döndü
Mehmet Topal eski takımına geri döndü
Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
Yalova'da 5 yaşındaki Halit'e sahipsiz köpekler saldırdı! Çocuğun durumu ağır
Yalova'da 5 yaşındaki Halit'e sahipsiz köpekler saldırdı! Çocuğun durumu ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarla ilgili açıklama
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye inşa edilecek'