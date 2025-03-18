İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Aenavutköy, Başakşehir, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu.
YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞMAYA BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNE DİKKAT
Öte yandan İstanbullulara uyarılar peş peşe yapıldı. Megakentte kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.