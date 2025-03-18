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Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırmasıyla ilgili olarak, "Rusya, sivillerin ölümüne ve sosyal altyapının tahrip olmasına yol açan her türlü eylemi şiddetle kınıyor." açıklamasında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de can kaybına neden olan yoğun saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

Moskova'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları yeniden başlatmasından derin üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, "Rehinelerin serbest bırakılması sorununun zorla çözülmesinin mümkün olmadığı" kaydedildi.

"Rusya, sivillerin ölümüne ve sosyal altyapının tahrip olmasına yol açan her türlü eylemi şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail ve Filistin tarafına müzakere sürecine geri dönme çağrısı yapıldı.

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