Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı bir iftar programında Ekrem İmamoğlu'nun mezuniyet diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek kararın siyasi olduğunu savundu. Yargı sürecine güvendiklerini belirten Özel, "Yanlış karar Bağdat'tan döner" dedi ve 2019'daki İstanbul seçimlerinin iptalini hatırlatarak, halkın iradesine güvendiğini vurguladı. "Diz çökmeyeceğiz, diz de çöktürtmeyeceğiz" diyerek geri adım atmayacaklarını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı bir iftar programında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nden mezuniyet diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Bir coşkuyu gördüler. Bu süreci enfekte etmek için Ekrem Başkan'a beş dava açtılar. Hepsinde de siyasi yasak istediler. İstanbul Üniversitesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı direktif verdi. İki hafta sonra yeniden yazdı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne gönderdi. Belli oldu ki oradakiler mesleki namuslarına bu kara lekeyi sürmek istemiyorlar. (İmamoğlu) 35 kişi ile mezun olmuş, 50 kişiyle ilana uyup başvurmuşlar. 35 sene geçmiş. İşletme Fakültesi yarın toplantıda diploma geçerlidir demesinler diye bugün yetkisi olmadan Üniversite rektörlüğü açıklama yaptı ve diplomayı iptal etti.

Biz buna teslim olmayız. Yargısı var, idarisi yargısı var, mahkemeleri var. Mutlaka yanlış karar Bağdat'tan döner. Yapılan işlemin hukukiliği yok. Ama buradan İstanbul'a yollanan Cumhuriyet Başsavcısının inadı ile bu karar veriliyor. "

Yine Ramazan ayında 2019'da İstanbul seçimleri iptal edildiğini hatırlatarak Fatih'te yürüttüğü esnaf ziyaretindeki bir anısını anlattı. "Hacı amca" dediği kişinin hak geçtiği için AKP'ye oy vermeyeceğini bu seferlik Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini anlattığını söyledi.

Özel konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Sen başsavcılarına ve talimat verdiğin savcılarına güvenebilirsin. Etki altına aldıklarına güvenebilirsin. Ben Fatihli amcamın ferasetine güveniyorum. Bundan sonra bizden bir adım geri gitmemizi, bir santim eğilmemizi, bir kelime eksik söylememizi bekliyorlarsa çok beklerler. Biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürtürler. Diz çökmeyeceğiz, diz de çöktürtmeyeceğiz."