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Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Haksızlığı kabul etmiyorum

Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Haksızlığı kabul etmiyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, bu kararın hukuka ve demokrasiye aykırı olduğunu belirtti. CHP’nin güçlü bir mücadele vereceğini vurgulayan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararını bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya aldığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine sert tepki gösterdi. X platformunda yaptığı açıklamada, bu kararın Türkiye demokrasisi açısından yeni bir evreye geçiş anlamına geldiğini belirten Yavaş, hukukun ve demokrasinin ihlal edildiğini vurguladı. CHP’nin aday belirleme sürecinin anayasal çerçevede ilerlediğini hatırlatan Yavaş, İmamoğlu’nun adaylık hakkının elinden alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yavaş, hukuki sürecin CHP Genel Merkezi öncülüğünde takip edileceğini belirterek, alınan kararın hukuki istikrar ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu söyledi. "Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum" diyen Yavaş, bu süreçte sessiz kalmayacaklarını ve hukukun üstünlüğünü korumak için mücadele edeceklerini kaydetti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin daha önce yaptığı "Günü gelince değerlendireceğim" açıklamasını, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya aldığını ilan etti.

CHP’nin, örgütü ve milletvekilleriyle birlikte bu sürece karşı güçlü bir mücadele vereceğini belirten Yavaş, parti içindeki dayanışmanın sarsılmaz olduğunu vurguladı. Türkiye’de adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini belirten Yavaş, "Ekrem Başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

İşte Mansur Yavaş'ın o paylaşımı:

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