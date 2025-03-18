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Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptali sonrası ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptali sonrası ilk açıklama

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk açıklama geldi.

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İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi;

''İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!''

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