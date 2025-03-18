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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Elon Musk sürprizi! Nadir element hamlesi

Rusya'dan Elon Musk sürprizi! Nadir element hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Elon Musk'la yakında uzay konusunda işbirliğine yönelik görüşme yapacaklarını söyledi.

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Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya kıyasla çok daha fazla nadir toprak elementine sahip olduğuna işaret eden Dmitriyev, "Bu konuda ABD ve diğer ülkelerle iş birliği yapabiliriz. Bazı nadir toprak elementi rezervlerini inceliyoruz ve oldukça umut vericiler." diye konuştu.

Dmitriyev, söz konusu rezervlerin geliştirilmesi için belirli bazı teknolojilerin gerektiğini ve bu konuda ABD ile işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

ABD ile uzay alanında da işbirliği yapabileceklerini anlatan Dmitriyev, "Bu konuda yakında Musk ile görüşeceğiz. Musk'ın insanlığı ilerletmeye adanmış eşsiz bir lider olduğuna inanıyoruz." dedi.

Putin de 21 Şubat'ta, ülkenin en büyük bankalarından Gazprombank'a, iş insanı Musk ile iş birliği yapma talimatı vermişti.

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