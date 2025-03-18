Ekrem İmamoğlu yeniden askerlik yapacak mı?

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Karar sonrası Ekrem İmamoğlu'nun askerlik yapıp yapmadığı gündem oldu.

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileceği açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir.

Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir"

ADAY OLAMIYOR

Peki bu karar İmamoğlu'nun siyasi kariyerinde neleri değiştirecek? Yasalara göre; Cumhurbaşkanı seçimlerine girebilmek için adayların üniversite diplomasının olması gerekiyor. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine girme yolu kapalı.

EKREM İMAMOĞLU ASKERLİĞİ NEREDE YAPTI?

Ekrem İmamoğlu'nun 1999 Marmara depreminin ardından çıkarılan bedelli askerlikten yararlandığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu, 15 bin mark ödeyerek 2000 yılında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda 28 günlük askerlik yaptığı öğrenildi.