Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti bir kez daha yok ettiniz

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararını değerlendirdi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez" ifadesini kullandı.