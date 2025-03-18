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Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı

AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili X hesabından paylaşım yaparak İmamoğlu’na "Hiç gecikmeden üniversite sınavına hazırlanmasını ve bileğinin hakkıyla dört yıllık bir üniversite kazanmasını" tavsiye etti.

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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine karar verdi. Üniversite, İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alındığını açıkladı. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, birçok siyasi isim de tepkilerini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Üniversitesi'nin kararını eleştirerek, İmamoğlu'na yönelik bir dizi dava açıldığını ve bu sürecin siyasi bir müdahale olduğunu savundu.

AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Gökçek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na üniversite diploması yerine "üniversite sınavına hazırlanın" önerisinde bulundu. X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal olmuş. Hiç gecikmeden önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanıp sınavı bileğinin hakkıyla kazanıp dört yıllık üniversiteden mezun olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

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