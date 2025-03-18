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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz

Üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftar sofrasından yaptığı açıklamada, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan detaylı bir inceleme sonucu, belirlenen mevzuat ve YÖK’ün kararlarına aykırı bulunarak iptal edildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI GEÇERSİZ OLACAK

Bu karar, İmamoğlu’nun siyasi kariyerinde büyük bir dönüm noktası oluşturabilir. Özellikle cumhurbaşkanı adayı olma yolundaki planlarını etkileyen bu düzenleme, hukuki temellere dayalı olarak geçersiz sayıldı. Bu gelişme, İmamoğlu’nun gelecekteki siyasi hedefleri açısından önemli bir engel teşkil ediyor.

"BUNDAN SONRA MİLYON KOŞACAĞIM"

Konuk olduğu bir ailenin iftar sofrasından bağlanarak açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

31 yıl sonra diplomam iptal ediliyor ve hukuksuz bir şekilde.. Üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok. Ateşten mal kaçırır gibi.. Çok enteresan. Bugün diplomanın iptali umurumda falan değil, önemli ama artık bu ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Herkesin elinden her şeyini alabilirler.. Yaradandan sonra Allah'tan sonra inandığım tek bir duygum var o da milletim.. Ne yapacaksın diyorlar aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz.. Bugüne bin koşuyorsam bundan sonra milyon koşacağım.

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