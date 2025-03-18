Putin'den Rus ordusuna talimat! Trump'ın teklifine cevap

Kremlin, Rus lider Putin’in, Trump ile yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarihi görüşmesinden uzlaşma kararı çıktı.

PUTİN'DEN ORDUYA SALDIRILARI DURDURUN EMRİ

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiğini açıkladı.

TRUMP'A SEFERBERLİK ŞARTI

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisinde, temas hattının kontrolü, Ukrayna’da seferberliğin ve ordunun yeniden silahlanmasının durması şartları olduğu vurgulandı.