BIST 10.802
DOLAR 36,68
EURO 40,18
ALTIN 3.577,03
HABER /  DÜNYA

Putin'den Rus ordusuna talimat! Trump'ın teklifine cevap

Putin'den Rus ordusuna talimat! Trump'ın teklifine cevap

Kremlin, Rus lider Putin’in, Trump ile yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiğini açıkladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarihi görüşmesinden uzlaşma kararı çıktı.

PUTİN'DEN ORDUYA SALDIRILARI DURDURUN EMRİ

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamaları yönündeki önerisini kabul ettiğini ve Rus ordusuna bu yönde emir verdiğini açıkladı.

TRUMP'A SEFERBERLİK ŞARTI

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisinde, temas hattının kontrolü, Ukrayna’da seferberliğin ve ordunun yeniden silahlanmasının durması şartları olduğu vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Durmak bilmiyor! Altın bir yeni rekor daha kırdı
Durmak bilmiyor! Altın bir yeni rekor daha kırdı
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Osman Gökçek'ten Olay Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz
Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner
Özgür Özel'den 'diploma' tepkisi: Yanlış karar Bağdat'tan döner
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti bir kez daha yok ettiniz
Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti bir kez daha yok ettiniz
Ekrem İmamoğlu yeniden askerlik yapacak mı?
Ekrem İmamoğlu yeniden askerlik yapacak mı?
Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Haksızlığı kabul etmiyorum
Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Haksızlığı kabul etmiyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptali sonrası ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan diploma iptali sonrası ilk açıklama
Rusya'dan Elon Musk sürprizi! Nadir element hamlesi
Rusya'dan Elon Musk sürprizi! Nadir element hamlesi
Ece Üner hakkında soruşturma! İfadesi alındı...
Ece Üner hakkında soruşturma! İfadesi alındı...
İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi