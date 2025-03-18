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Fransa'dan tüm dünyayı korkutan nükleer kararı!

Fransa'dan tüm dünyayı korkutan nükleer kararı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıyan süpersonik füzelerin 2035 yılında Almanya sınırındaki bir hava üssünde konuşlandırılacağını duyurdu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıyan süpersonik füzelerin yaklaşık 10 yıl sonra Almaya sınırına konuşlandırılacağını açıkladı.

Ülkeler arası gerginlikler her geçen gün artarken; silahlanmaya hız veren Avrupa ülkelerinden yeni bir adım geldi. Avrupa Birliği'nin kritik ülkelerinden Fransa, nükleer silahlara ilişkin tartışma yaratacak bir karara imza attı.

NÜKLEER FÜZE ALMANYA SINIRINA YERLEŞTİRİLECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2035 yılında Almanya sınırındaki bir hava üssünde nükleer savaş başlığı taşıyan süpersonik füzelerin konuşlandırılacağını açıkladı.

Luxeuil-Saint Sauveur hava üssüne 1.5 milyar Euro yatırım yapılacağını açıklayan Macron, "2035 yılına kadar yaklaşık 2,000 askeri ve sivil personel ile üssün büyüklüğü iki katına çıkacak" dedi.

"SAVAŞTAN KAÇINMAK İSTİYORSAK HAZIRLANMALIYIZ"

Macron, "İki Rafale filosunu barındırmak için büyük yatırımlar planlanıyor. Savaştan kaçınmak istiyorsak, ülkenin ve kıtanın kendini savunmaya, donatmaya ve hazırlamaya devam etmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Bu, üssün faaliyetlerinde köklü bir değişiklik, operasyonel ve yaşam altyapısını uyarlamak için büyük bir modernizasyon projesi" diyen Macron, "Luxeuil'ün tarihi nükleer görevi devam edecek. Üs, 2035 yılında Rafale'nin bir sonraki versiyonu ve süpersonik nükleer füze ile donatılacak ilk üs olacak" ifadelerini kullandı.

"UÇAK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Macron öte yandan, Fransız hükümetinin jeopolitik "kırılma noktası" karşısında kararlaştırılan yeni savunma yatırımlarının bir parçası olarak hava kuvvetleri için "Rafale siparişlerini arttıracağını ve hızlandıracağını" duyurdu.

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