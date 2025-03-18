Kırgızistan'da 5 bin kişilik sokak iftarı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Anadolu'nun sokak iftarı geleneğini Kırgızistan'a taşıyarak yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi.

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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde fakültelerin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde çok sayıda masa kuruldu, Kırgız ve Türk bayrakları ile "Sokak iftarına hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.

Masaların kurulduğu caddedeki ağaçlar ramazan fenerleriyle süslenirken, hatıra fotoğraf çektirmek için "Geleneksel Sokak İftarı" yazılı köşe oluşturuldu.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Dr. Almaz İbrayev ile iftar yemeği öncesinde davetlileri bizzat karşıladı ve masaları tek tek gezerek öğrencileri selamladı ve sohbet etti.

Üniversitenin sokak iftarına katılanlar, orucunu kampüsteki camide ezanın okunmasıyla edilen dualarla açtı.

İftarda mercimek çorbası, etli pilav, su, ayran, hurma, salata, tatlı, çay ve mesir macunu ikram edildi.

Davetlilerden bir çocuk, Manas Destanı'ndan bir kesit okudu.

"Rektör Alpaslan Ceylan'a teşekkür ediyorum"

Kırgızistan parlamentosu milletvekili Dastanbek Cumabekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkent Bişkek'teki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kampüsünde sokak iftar programını düzenleyen Rektör Alpaslan Ceylan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumabekov, üniversitenin düzenlediği sokak iftar programına yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını belirterek, "Katılanlar kendilerini mutlu hissediyorlar. Burada edilen dualar kabul olsun. Üniversitede, Kırgızistan devletine ve halkına hizmet edecek gençlerin yetişmesini temenni ediyorum. Tüm Türk dünyasının ramazan ayını tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Bu etkinlik Kırgızistan'da uzun yıllar kalacak"

KTMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kübra Merve Taş da Anadolu'nun sokak iftar etkinliğinin Kırgızistan'da uzun yıllar kalacağı ve geleneksel hala dönüşeceği inancını dile getirdi.

Ata yurdunda öğrenciler ve Kırgızistan halkıyla bu etkinliği beraber yaşamaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Taş, "Sayın Rektör hocamıza bu güzel etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Taş, Manas Üniversitesinin burada köprü görevi gördüğünün ve ana yurttan ata yurda geleneklerini aktardığının altını çizdi.

"Burada çok güzel ve duygulu bir atmosfer var"

Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gül Aslan da sokak iftarının yapıldığı alanda, "Burada çok güzel ve duygulu bir atmosfer var." dedi.

Sokak iftarının geçen yılki programının yağmurlu havada geçtiğini, bu yıl ise havanın çok güzel olduğunu söyleyen Aslan, "Biz Türkiye'den kilometrelerce uzak olsak ta Manas Üniversitesi sayesinde ailemizle yemek yiyormuşuz gibi hissediyoruz. Oradaki sokak iftarlarındaki gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Aslan, "Türkiye'deki bu kültürel etkinliğe burada devam edilmesi çok güzel. Bu bizim mirasımız. İnşallah, gelecek nesillerimiz bunu devam ettirir. Biz burada Kırgız öğrencilerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Temennimiz, biz döndükten sonra onların bunu devam ettirmesi." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, sokak iftarından memnun

Üniversitenin sokak iftar programına ilişkin izlenimlerini paylaşan öğrenci Zumrat Baliyeva, iftar yemeğini beklediği sırada arkadaşlarıyla dertleşme fırsatı bulduğunu, bunun için buradaki atmosferi çok beğendiğini söyledi.

Hazırlık sınıfında okuyan Ayjamal Eldarbekova, hayatında ilk defa sokak iftarı gördüğünü, buradaki insanların çok iyimser olduklarını, birçok annenin çocuklarıyla geldiğini, bunun da kendisine aile atmosferini anımsattığını kaydetti.

İftara KTMÜ yönetiminin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyesi Kırgızistan Aksakalı Medethan Şerimkulov, Cengiz Aytmatov Uluslararası Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov, Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, milletvekilleri, bürokratlar, diplomatlar, birçok sivil toplum örgütünün mensupları, öğrenciler ve yerel halk katıldı.