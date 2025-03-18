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İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden Ozan Özcan’dan yeni açıklama!

İmamoğlu'nun diplomasını şikayet eden Ozan Özcan’dan yeni açıklama!

İBB Başkanı İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan Ozan Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal olmasının ardından açıklama yaptı.

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Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle 20 Şubat 2024'te savcılığa suç duyurusunda bulunan eski Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan (26) diploma skandalını ortaya çıkardığı için ölüm tehditleri aldı. 

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal olmasının ardından tehditlere maruz kalan Ozan Özcan'dan yeni açıklama geldi.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN SAHTEKAR OLDUĞU RESMİ OLARAK DA KAYDA GEÇTİ"

Özcan, "Ekrem İmamoğlu’nun sahtekar olduğu resmi olarak da kayda geçti. Zor bir süreçti ancak haklı olduğumu ilk günden beri biliyordum. Bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ederim. HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU!" ifadelerini kullandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Özcan ayrıca tehditlerin devam ettiğini belirterek, "Çok sorulduğu için buradan cevap vereceğim. İmamoğlu’nun geçersiz diploması hakkında bulunduğum suç duyurusundan dolayı ailem ve benim uzun namlulu silahla tehdit edilmemiz konusunda koruma verilmedi. Tehditler hala devam ediyor. Suç duyurusunda bulunduğum için pişman değilim." dedi.

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