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Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Dünya vicdan testinde

Emine Erdoğan’dan Filistin mesajı: Dünya vicdan testinde

Emine Erdoğan, İsrail’in ateşkesi hiçe sayarak Filistin’de masum sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’in insanlık için bir vicdan testi olduğunu vurgulayan Erdoğan, saldırılara sessiz kalanların da suça ortak olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın bir kez daha insanlık vicdanını sarsan bir trajediye tanıklık ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Katil İsrail, ateşkesi hiçe sayarak Filistin topraklarında masumları hedef almaya devam ediyor. Filistin halkı yıllardır işgale, zorbalığa ve adaletsizliğe direniyor. Ama onların çığlığı, menfaat hesapları içinde boğulan dünyada duymazdan geliniyor. Suçlular sadece suçu işleyenler değil, masum canların hayattan koparılmasına sessiz kalanlardır. Filistin, tüm insanlığın vicdan testidir. Zira bugün 'dur' demezsek, yarın adalet diye bir şey kalmayacak. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara dayanma gücü diliyorum."

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