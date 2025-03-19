Ekrem İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilenler kim?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu ile birlikte diplomaları iptal edilen 28 kişinin bilgisi de ortaya çıktı. İşte o liste...

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İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun ve aynı dönemde İmamoğlu gibi geçiş yaptığı tespit edilen 28 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi.

GEREKÇESİ DE BELLİ OLDU

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi.

Öte yandan 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.

İŞTE 28 KİŞİLİK LİSTE VE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş hakkı kazananların listesi:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)

Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay ( Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör)

Mustafa Kerem Erman (Koç/ Otakar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)