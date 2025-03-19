Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İBB'de yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi, 100 gözaltı kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinde yapılan arama sırasında açıklama yaptı. “Kendimi 16 milyon değil, 86 milyon insanın direncine emanet ediyorum” diyen İmamoğlu, süreci yönetenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

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Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde polis ekiplerinin evine gelmesiyle birlikte bir açıklama yaptı. Seçilmiş bir belediye başkanı olarak hukuksuz bir operasyonla gözaltına alınmaya çalışıldığını belirten İmamoğlu, “Dimdik ayaktayım, kimse endişe duymasın” ifadelerini kullandı.

'Kendimi milletime emanet ediyorum'

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kapısına yüzlerce polis yığılan, bu sürecin başındaki ve bu dosyaların savcısı Cumhurbaşkanı ve buradaki temsilcisi bir avuç insan. Ve benim gariban polisimi, ahlaklı polisimi bu işe alet eden kim varsa, o bütün bir avuç insandan, bu millet, adalet önünde hesap soracaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı, dik duracağımı ve mücadeleye devam edeceğimi herkes bilsin."