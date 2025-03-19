Yürürlüğe girdi! Bu suçları işleyenlere 15 yıla kadar hapis

TBMM'de kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'nin 19 Mart Çarşamba tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla bilgi saklayanlara, kritik verileri sızdıranlara, siber saldırıda bulunanlara ve yalan bilgi yayanlara 1 yıldan 15 yıla kadar hapis ve milyonlarca liralık para cezası getiriyor. İşte detaylar....

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Türkiye, siber saldırılar ve dijital tehditlere karşı en kapsamlı adımlarından birini attı. Siber Güvenlik Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte Türkiye’nin siber savunma kalkanı güçlenirken, kurumlar, şirketler ve vatandaşları kapsayan yeni bir dijital güvenlik sistemi kuruluyor.

Kanun kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı resmen hayata geçirildi. Başkanlık, kamu kurumları, özel sektör, kritik altyapılar ve bireyleri siber tehditlere karşı koruyacak, denetleyecek ve gerektiğinde müdahale edebilecek yetkilerle donatıldı. Kritik altyapılarda zafiyet tespitlerinden siber tatbikatlara, zararlı yazılımların incelenmesinden log kayıtlarının toplanmasına kadar geniş bir görev alanına sahip olacak olan Başkanlık, ulusal siber güvenlik politikalarını yönlendirecek.

Siber saldırılar ve veri sızıntısı durumunda ağır yaptırımlar da geliyor. Bu suçları işleyenlere 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve milyonlarca liralık idari para cezaları verilecek. Ayrıca, yetkisi olmadan faaliyette bulunan siber güvenlik şirketleri için ticaret yasağı getiriliyor ve faaliyetlerine son veriliyor. BTK ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ne bağlı siber güvenlik birimleri ve personeli 6 ay içinde Siber Güvenlik Başkanlığı’na devredilecek.

Cumhurbaşkanı başkanlığında oluşturulacak Siber Güvenlik Kurulu ise ülkenin dijital güvenlik yol haritasını çizecek ve kritik kararları alacak. Artık Türkiye, siber uzaydaki tüm tehditlere karşı çok daha hazırlıklı ve merkezi bir yapıyla yoluna devam edecek.