BIST 10.298
DOLAR 39,19
EURO 42,71
ALTIN 3.897,63
HABER /  GÜNCEL

İPA Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı

İPA Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

İstanbul Belediyesi’ne yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı gerekçesiyle başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve içlerinde belediye başkan yardımcıları ile bürokratların da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi
İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi
DEM Parti'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
DEM Parti'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol gözaltına alındı
Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol gözaltına alındı
FIAT Professional'dan sıfır faizli bahar kampanyası
FIAT Professional'dan sıfır faizli bahar kampanyası
İmamoğlu gözaltına alındı, CHP olağanüstü toplandı: Özel, İstanbul'a geçiyor
İmamoğlu gözaltına alındı, CHP olağanüstü toplandı: Özel, İstanbul'a geçiyor
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili öneri
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili öneri
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak
Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı! İşte sebebi
Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı! İşte sebebi
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...
Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...
Yürürlüğe girdi! Bu suçları işleyenlere 15 yıla kadar hapis
Yürürlüğe girdi! Bu suçları işleyenlere 15 yıla kadar hapis
Valilik flaş kararı duyurdu: İstanbul'da 4 günlük yasak! Bazı metro durakları ve yollar da kapatıldı
Valilik flaş kararı duyurdu: İstanbul'da 4 günlük yasak! Bazı metro durakları ve yollar da kapatıldı