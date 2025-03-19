İPA Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

İstanbul Belediyesi’ne yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde para sayma görüntüleri ve kent uzlaşısı gerekçesiyle başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve içlerinde belediye başkan yardımcıları ile bürokratların da bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.