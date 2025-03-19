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FIAT Professional'dan sıfır faizli bahar kampanyası

FIAT Professional'dan sıfır faizli bahar kampanyası

FIAT Professional, bu ay geçerli sıfır faizli kredi ve nakit indirim seçeneklerini içeren bahar kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, FIAT Professional ürün ailesinde ay sonuna kadar geçerli olmak üzere avantajlı kredi kullanımı ve nakit indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanya kapsamında, 500 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği imkanı verilirken, model bazlı olarak 75 bin liraya varan nakit indirimi fırsatı da bulunuyor.

Scudo Van ve Ducato modellerinde de 500 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Doblo, Ulysse ve Scudo Combimix modellerinde ise 300 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Nakit indiriminden yararlanmak isteyenler için, Doblo Combi, Ulysse, Scudo Combimix ve Ducato modellerinde 75 bin lira indirim avantajı veriliyor. Mart boyunca tüm FIAT Professional modellerine özel yüzde 2 ilave takas indirimi ve vergi levhası sahiplerine showrooma özel indirimler de sunuluyor.

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