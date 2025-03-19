Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili öneri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite kararıyla diplomasının iptal edilmesi üzerine AK Partili Şamil Tayyar’dan bir ‘çözüm önerisi’ geldi. Tayyar “Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. ‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nin diploması İstanbul Üniversitesi'nin kararıyla 'iptal' edildi. Söz konusu karar gündeme otururken, dikkat çeken bir öneri eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, şunları yazdı:

"Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.

Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var.

Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı.

Bu cendereden nasıl çıkılır?

Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var.

Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir.

‘Yüksek öğrenim’ şartı ve ‘2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı’ kaldırılabilir.

AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal.