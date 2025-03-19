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İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi

İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi

CHP'nin bugün 14.00'de Maltepe Meydanı'nda toplanma çağrısı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte düzenlenecek miting ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak tüm polislerin izinlerini iptal etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı diploma iptal edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından İstanbul'da güvenlik tedbirleri artırıldı.

Tüm personel en az 12 saat mesai yapacak.

ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine vatandaşları bugün saat 14.00'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya davet etmişti.

Çelik toplu açılış töreninde Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için toplanacaklarını ve tüm vatandaşları da davet ettiklerini açıklamıştı.

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