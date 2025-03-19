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Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol gözaltına alındı

Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol gözaltına alındı

Şişli Belediyesi eski meclis üyesi ve eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol gözaltına alındı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve birçok belediye yetkilisi de yer alıyor.

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UMUT ŞENOL DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski yöneticisi Umut Şenol da bulunuyor. Aynı zamanda Gerçek Gündem haber sitesinin eski sahibi olan Şenol’un da soruşturma kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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