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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 Mart'ta ön seçimi mutlaka yapacağız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 Mart'ta ön seçimi mutlaka yapacağız!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası Ekol TV'ye bağlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.  "Biz 23 Mart günü kurulacak sandıkları Türkiye baharı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Özel şunları kaydetti:

Biz milyonlarca kişiyi sandık başına davet etmiştik. 23 Mart günü Ekrem İmamoğlu, evinde de olsa, gözaltında da olsa, Silivri'de de olsa o sandık kurulacak. Özgür Özel toprağın altında değilse sandığın başında olacak. 

"Yapacağımız çağrılara herkesin kulak vermesini bekliyoruz"

Milletimizi pazar günü de sandık başına, demokrasiye ve bir sonraki cumhurbaşkanına çıkmaya davet ediyorum. Yapacağımız çağrılara herkesin kulak vermesini bekliyoruz. Mücadele 81 ilde yürütülecek mücadeledir. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. 

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