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Aslı Baykal'dan İmamoğlu operasyonuyla ilgili çarpıcı yorum: Temiz siyaset için büyük adımlar

Aslı Baykal'dan İmamoğlu operasyonuyla ilgili çarpıcı yorum: Temiz siyaset için büyük adımlar

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan İBB'ye yönelik gerçekleşen bu operasyonla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"Temiz siyaset için büyük adımlar"

Aslı Baykal, "Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi" dedi ardından da "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" ifadesini kullandı.

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

"CHP takvim belirleyip kurultay yapmalı"

Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.

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