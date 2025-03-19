Osimhen gidecek mi, kalacak mı? Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! 50 milyon euroluk gelişme...
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldızın bonservisi için gereken bonservisi bulma yolunda önemli yol kat ettiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı - kırmızılıların en önemli gol silahı olan ve 20 kez fileleri sarsarak şu anda gol krallığı listesinde zirvede bulunan Osimhen'in geleceği merak ediliyordu.
Adı dünya devleriyle anılan ve 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Nijeryalı santrfor için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir forma sponsorluğu anlaşmasına imza atacak.