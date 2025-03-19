BIST 10.298
DOLAR 39,19
EURO 42,71
ALTIN 3.897,63
HABER /  GÜNCEL

İBB'ye kayyum atanabilir! Fatih Atik canlı yayında açıkladı

İBB'ye kayyum atanabilir! Fatih Atik canlı yayında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İBB'ye kayyum atanabilir mi sorusuna canlı yayında cevap verdi. Atik, "Belediyelere kayyum atanabilmesi için tek koşul var. O da terörle irtibatın kurulması. Burada da İmamoğlu'nun terör örgütüne yardım ettiği suçlaması var" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gün hareketli başlarken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İBB'ye kayyum atanabilir mi?" sorusuna cevap verdi.

İBB'ye kayyum atanabilir

Kayyum atanabilmesi için tek koşulun olduğunu söyleyen Atik, , "Belediyelere kayyum atanabilmesi için tek koşul var. O da terörle irtibatın kurulması. Burada da İmamoğlu'nun terör örgütüne yardım ettiği suçlaması var. Doğrudan bir terör bağlantısı var. Eğer bu kapsamda bir terör tutuklaması gerçekleşirse İmamoğlu'nun yerine İBB'ye kayyum atanabilir" ifadelerin i kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması
İPA Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı
İPA Başkanı Buğra Gökçe gözaltına alındı
İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi
İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi
DEM Parti'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
DEM Parti'den 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol gözaltına alındı
Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol gözaltına alındı
FIAT Professional'dan sıfır faizli bahar kampanyası
FIAT Professional'dan sıfır faizli bahar kampanyası
İmamoğlu gözaltına alındı, CHP olağanüstü toplandı: Özel, İstanbul'a geçiyor
İmamoğlu gözaltına alındı, CHP olağanüstü toplandı: Özel, İstanbul'a geçiyor
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili öneri
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasıyla ilgili öneri
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak
Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı! İşte sebebi
Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı! İşte sebebi
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...
Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...