Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...

Piyasalar haftanın üçüncü işlem gününe çok hızlı başladı. Euro 40 lirayı aşmış durumda. Altın gece saatlerinde rekor kırdı ve yükselişine devam ediyor. İşte son rakamlar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrasında piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor.

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Gram altın 3 bin 500 lirayı aşmış durumda...Gram atın, gece seansında da 3 bin 647 liraya kadar yükseliş yaşayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

An itibari ile altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3.595,14

Çeyrek altın:5.934,00

Cumhuriyet altını:23.637,00

Yarım altın:11.868,00

Uzmanlar, altının ons fiyatında yükseliş trendini değiştirecek bir gelişme olmadığını belirterek, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyor.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro 40 lirayı aştı

Serbest piyasada 36,7490 liradan alınan dolar, 36,7510 liradan satılıyor.

40,2120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 40,2140 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,6570 lira, avronun satış fiyatı ise 40,0050 lira olmuştu.