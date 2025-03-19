Konut üretimi arttı bina inşaat endeksi tarihi zirvesine çıktı

Bina inşaat endeksi ocakta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, sektör temsilcileri artan talep ve faiz indirim sinyallerinin ardından üreticilerin arz için harekete geçtiğini duyurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) istatistiklerine göre, inşaat üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, son 9 ayın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu endeks Nisan 2024'te yüzde 17,9'a yükselmiş ve sonraki aylarda düşerek dalgalı bir seyir izlemişti.

Söz konusu veriyi oluşturan iki ana endeks arasında yer alan bina üretimindeki artışa işaret eden bina üretim endeksi ise ocakta rekor kırdı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bina inşaatı endeksi ocakta 152,1 puana yükselirken, verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 2017'den bu yana en yüksek rakam görülmüş oldu.

Böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bina inşaatı endeksi 97 ayın en yükseğine çıktı. Bundan önceki en yüksek rakam 144,9 ile Aralık 2024'te ve 138 ile Ocak 2018'de görülmüştü.

Sektör temsilcileri, geçen yılın ikinci yarısında yükselişe geçen ve son 8 aydır sürekli artan konut satışlarının bu alandaki üretimi de artırdığını belirtirken, faiz indirimlerinin başlamasının ve yıl içinde devam edeceğine dair beklentilerin de üretimi destekleyen unsurlar arasında yer aldığını bildirdi.

Öte yandan inşaat maliyetlerindeki yıllık artışın ocakta yüzde 26,61'e gerilemesi ve son 49 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara germesi de üretimi teşvik ettiği belirtildi.

"Konut arzının artacağına ilişkin öncü bir gösterge"

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, bina inşaatı sektörü endeksinin tüm zamanların zirvesinde olmasının ve inşaat üretim endeksinin de son 9 ayın en yükseğine çıkmasının sektör adına "önemli ve sevindirici bir gelişme" olduğunu söyledi.

Keçeli, "Müteahhitler yeniden inşaat yapmaya başlıyor. Zaten üretimi artırmak zorundayız çünkü birkaç yıldır çok düşmüştü. Üretim olmazsa eylülden sonra satmaya daire bulamayacağız. Faizlerin düşmeye devam etmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında konut satışlarının adeta coşacağını düşünüyoruz." dedi.

Konut üretiminin çok daha fazla artırılması gerektiğini, mevcut üretimin talebin oldukça altında kaldığını dile getiren Keçeli, "Talep var, bizim de arzı artırmamız gerekiyordu. Bu veri de o artışın öncü göstergesi. Hem üretim hem de satış artacak. Bütün üreticiler şu anda canlı olan ve daha da artacak talebe hazırlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Talebin canlılığı ve stokların erimesi üretimi teşvik ediyor"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Mustafa Ekiz de faizlerin düşme eğilimine girmesi nedeniyle fiyatların artacağı beklentisi sonrası konut satışlarındaki artışın devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren konut satışlarının sürekli arttığını dile getiren Ekiz, "Bu artışta vatandaşlarımızın diğer yatırımlardan kar elde ederek birikimlerini konuta yönlendirmesinin etkisi büyük. Yatırımcılar altın, KKM, mevduat ve döviz gibi enstrümanlardaki birikimlerini son aylarda konuttaki fırsatlar için kullandı." dedi.

Ekiz, sadece son 8 ayda satılan konut adedinin 1 milyon 158 bine yaklaştığını kaydederek, "Artık mevcut stoklar tükenmiş durumda. Satışların 3'te ikisi zaten ikinci el. Bu nedenle yeni konut üretiminin artması gerekiyor ve bir hareketlenme söz konusu." diye konuştu.

Türkiye'de yılda 800 bin civarında konut üretilmesi gerektiğini ancak mevcuttaki üretimin bir süredir çok daha düşük rakamlarda seyrettiğini anlatan Ekiz, "Talebin bu denli canlı olması, stokların erimesi ve inşaat maliyetlerindeki artış hızının yavaşlaması üreticileri harekete geçmeye teşvik etti." açıklamasında bulundu.