Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten son dakika açıklamalar geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."