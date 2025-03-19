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Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin 600 çıktı

Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin 600 çıktı

Antalya Serik'te zabıta ekiplerince dilencilik yaptığı tespit edilen kadının üzerinden 45 bin 600 TL çıktı.

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Antalya Serik'te, dilencilere karşı sivil ve resmi ekiplerle denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 45 bin 600 lira çıktı. Zabıta ekiplerince paraya el konulurken, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım cezası uygulandı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliğin önlenmesi ve halkın mağduriyetinin engellenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

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