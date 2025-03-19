BIST 10.118
DOLAR 38,54
EURO 42,18
ALTIN 3.770,57
HABER /  DÜNYA

Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Trump, Putin'le yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak niteledi.

Abone ol

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecini görüştüğü telefon konuşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin'le yaptığı görüşmeyi "harika" olarak nitelendiren Trump, Rusya'nın ateşkes konusunda avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

Trump, "Yaklaşık 2 bin 500 askeri kuşatmış durumdalar. Onları iyice kuşatmış durumdalar ve bu iyi bir şey değil, biz bu işi bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'in anlaşmaya varılması için Ukrayna'ya yardımların durdurulmasını şart koşup koşmadığı sorusuna dair Trump, görüşmede yardımlar konusuna hiç değinmediklerini aktardı.

Trump, ABD askerlerinin duruma müdahil olmayacağını, bunun sadece savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşmesi ihtimalinde mümkün olacağını kaydetti.

Trump ve Putin ateşkes sürecini görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alınmıştı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Meselenin tırmanmasının önlenmesi, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için temel koşulun, Kiev'e yabancı askeri desteğin ve istihbarat bilgilerinin aktarılmasının tamamen durdurulması gerektiği vurgulandı." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Trump'ın Kursk bölgesinde kuşatılan Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanması yönündeki çağrısıyla ilgili olarak ise Rus tarafının insani kaygılarla hareket etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hava sıcaklığı 59 ilde 10 derecenin altına düştü
Hava sıcaklığı 59 ilde 10 derecenin altına düştü
Borsa İstanbul açılışında yüzde 7'lik düşüş! Devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul açılışında yüzde 7'lik düşüş! Devre kesici uygulandı
TotalEnergies İstasyonları'ndan "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına destek
TotalEnergies İstasyonları'ndan "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına destek
Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin 600 çıktı
Antalya'da dilencinin üzerinden 45 bin 600 çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Konut üretimi arttı bina inşaat endeksi tarihi zirvesine çıktı
Konut üretimi arttı bina inşaat endeksi tarihi zirvesine çıktı
Gözaltı kararı sonrası piyasalar resmen coştu! Gram altın 4 bin lirayı gördü, Euro ve Dolar 40 lira üzerinde...
Gözaltı kararı sonrası piyasalar resmen coştu! Gram altın 4 bin lirayı gördü, Euro ve Dolar 40 lira üzerinde...
İmamoğlu'na gözaltı sonrası Cem Küçük "sıra sana geliyor" diyerek o ismi işaret etti
İmamoğlu'na gözaltı sonrası Cem Küçük "sıra sana geliyor" diyerek o ismi işaret etti
ABDli ünlü yönetmen, Netflix'i dolandırdı lüks arabalar kripto paralar
ABDli ünlü yönetmen, Netflix'i dolandırdı lüks arabalar kripto paralar
DEM Parti olağanüstü toplantı alacak
DEM Parti olağanüstü toplantı alacak
Altında 'İmamoğlu' hareketliliği: Gram altın 4 bin lirayı gördü
Altında 'İmamoğlu' hareketliliği: Gram altın 4 bin lirayı gördü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 Mart'ta ön seçimi mutlaka yapacağız!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 23 Mart'ta ön seçimi mutlaka yapacağız!