Borsa İstanbul açılışında yüzde 7'lik düşüş! Devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı ve devre kesici uygulandı. İşlemler 10:30'dan sonra yeniden başladı.

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BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle başladı. BIST 100 endeksi günü 10.060,48 puan ile açtı.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır.

Borsa İstanbul'daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk etapta yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla kayıp halinde yeniden devreye girer.