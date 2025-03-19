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Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosuyla bir yılda 4,2 milyon yolcu taşındı

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosuyla bir yılda 4,2 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının bir yıl önce hizmete alındığını ve güzergahta 4,2 milyon yolcu taşıdığını bildirdi.

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Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesiminin bir yıl önce hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, "Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu 161,8 kilometreye çıkardık. Söz konusu hatla bir yılda 4,2 milyon yolcu taşındı." ifadesini kullandı.

"İstanbul'un şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattı"

Uraloğlu, İstanbul'da devreye aldıkları projelere işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı banliyö hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metroları gibi nice kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunduk."

Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunda yapım çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 8 dakikaya indiren Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının, Arnavutköy, Taşoluk, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı olmak üzere 4 istasyonuyla İstanbul'un şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattığını bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Kargo Terminali'nin 22 Ocak 2023'te, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonlarının da 19 Mart 2024'te hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının tamamında da açılışından bu yana 17,2 milyon yolcu taşındı. Hattımız en son 19 Şubat 2025'te 37 bin 843 yolcuyla tüm zamanların rekorunu kırdı."

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